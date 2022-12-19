İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
19.12.2022 17:21
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088459
BIST
17:545.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 178,20
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
17:5418,6508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
17:5419,8234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0580
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
17:541.074,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,79
|Açılış
|: 1.074,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler17:54
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.190.589.411
|% 10,00
|
|TSKB
|5,50
|1.780.881.665
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|DOHOL
|10,02
|2.276.231.465
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.365.179
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.109.198.712
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.501.522
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.045.398
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,86
|14.057.887.002
|% 9,45
|
|PETKM
|19,92
|9.058.449.774
|% 3,86
|
|ISCTR
|13,63
|7.040.681.745
|% 9,65
|
|THYAO
|143,60
|6.543.843.687
|% 3,09
|
|AKBNK
|20,50
|6.266.181.990
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,86
|14.057.887.002
|% 9,45
|
|EKGYO
|8,39
|4.765.067.751
|% 2,07
|
|ISCTR
|13,63
|7.040.681.745
|% 9,65
|
|PETKM
|19,92
|9.058.449.774
|% 3,86
|
|ALBRK
|3,83
|1.544.627.799
|% 9,74
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6491
|18,6508
|% -0,01
|
|Euro
|19,7644
|19,8234
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6480
|22,7616
|% 0,15
|
|Frank
|19,9210
|20,0410
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9461
|4,9709
|% 0,03
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-1,60
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.247
|7.298
|40,00
|
|Yarım
|3.510
|3.568
|20,00
|
|Çeyrek
|1.760
|1.783
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,80
|13,82
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,15
|80,15
|1,11
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem