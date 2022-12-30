İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
30.12.2022 17:11
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091529
BIST
17:375.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 44,05
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.507
17:3718,7231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:3720,1200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,1400
En Düşük
20,0500
17:371.095,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.095,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:37
|SANEL
|22,88
|10.001.132
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.400.253
|% 9,99
|
|ERCB
|178,50
|461.135.350
|% 9,98
|
|SAMAT
|19,32
|92.194.820
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|433.027.772
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|75.948.667
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,90
|409.313.007
|% -6,30
|
|ASELS
|63,05
|10.144.190.574
|% 7,23
|
|THYAO
|142,00
|5.979.618.181
|% -0,21
|
|TUPRS
|532,40
|5.091.953.255
|% 5,11
|
|TCELL
|38,74
|5.059.889.914
|% 1,41
|
|TTKOM
|24,92
|4.332.773.787
|% 7,32
|
|EKGYO
|8,87
|4.194.426.244
|% 2,90
|
|DOHOL
|10,63
|3.694.895.024
|% 4,83
|
|YKBNK
|11,87
|2.796.752.323
|% -1,08
|
|PETKM
|20,14
|4.320.616.715
|% 1,41
|
|ISCTR
|12,91
|2.697.658.992
|% -0,08
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7130
|18,7231
|% 0,10
|
|Euro
|20,1100
|20,1200
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,5522
|22,6653
|% 0,20
|
|Frank
|20,2373
|20,3592
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9659
|4,9908
|% 0,12
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|7,13
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,93
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.393
|7.446
|13,00
|
|Yarım
|3.580
|3.639
|6,00
|
|Çeyrek
|1.795
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,41
|0,04
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|-0,04
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:51SMRTG
Yüzde 4.05 oranında artışla 87.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 248, 427 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 5, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 101, 056.00 milyon TL de
-
17:50EDIP
Yüzde 5.89 oranında artışla 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 294, 434 adet işlem
-
17:49ERCB
Yüzde 9.98 oranında artışla 178.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 669, 808 adet işlem
-
17:47KONYA
Yüzde 4.58 oranında artışla 3, 461.90 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 819 adet işlem