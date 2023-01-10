İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
10.01.2023 17:18
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099515
BIST
17:494.952
En Yüksek
|Değişim
|: -4,23%
|| -218,77
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.952
17:4918,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:4920,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0164
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:491.133,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.133,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:48
|SDTTR
|51,50
|4.423.799
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.311.572
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.489.673
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|24.078.398
|% 9,99
|
|EYGYO
|20,06
|493.381.611
|% 9,98
|
|BFREN
|4.632,30
|206.786.008
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.203.562
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|531.018.679
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|158.858.986
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|52.411.510
|% -10,00
|
|THYAO
|131,30
|6.941.210.047
|% -5,13
|
|EREGL
|38,04
|6.914.670.657
|% -4,47
|
|ASELS
|57,75
|6.697.556.872
|% -2,28
|
|KRDMD
|18,07
|5.089.417.324
|% -3,83
|
|KOZAL
|563,00
|4.237.188.634
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,46
|4.045.880.109
|% -3,09
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,07
|5.089.417.324
|% -3,83
|
|SKBNK
|2,75
|542.881.347
|% -3,17
|
|AKBNK
|17,03
|3.155.165.971
|% -4,38
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7704
|18,7786
|% 0,04
|
|Euro
|20,1597
|20,1686
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7387
|22,8527
|% -0,22
|
|Frank
|20,2649
|20,3870
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% 0,07
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|6,77
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.659
|7.724
|16,00
|
|Yarım
|3.720
|3.778
|7,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.889
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,08
|80,08
|0,43
|