İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
06.02.2023 18:01
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110098
BIST
17:484.936
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -61,40
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
17:4818,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
17:4820,2454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0661
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2217
17:481.134,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,98
|Açılış
|: 1.134,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler17:46
|KONYA
|2.695,00
|93.054.192
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.601.067
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|27.161.648
|% 9,99
|
|CMBTN
|460,70
|23.666.960
|% 9,98
|
|SDTTR
|90,90
|80.875.189
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.938.300
|% -9,97
|
|ATSYH
|83,10
|1.462.496
|% -8,88
|
|COSMO
|103,00
|1.283.795
|% -8,85
|
|SNKRN
|30,60
|709.043
|% -7,94
|
|THYAO
|139,90
|1.908.339.025
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.285.765.787
|% 2,04
|
|SISE
|42,12
|1.231.463.042
|% -2,14
|
|TUPRS
|577,80
|1.173.328.302
|% -3,54
|
|KOZAL
|515,90
|818.347.918
|% -4,02
|
|EKGYO
|7,26
|424.835.456
|% -0,14
|
|YKBNK
|8,94
|443.534.679
|% -0,89
|
|AKBNK
|16,30
|784.898.765
|% -1,27
|
|ALBRK
|3,17
|120.470.416
|% -3,06
|
|KRDMD
|17,67
|599.644.173
|% 8,07
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8262
|18,8313
|% 0,06
|
|Euro
|20,2354
|20,2412
|% -0,35
|
|Sterlin
|22,6278
|22,7413
|% 0,08
|
|Frank
|20,2226
|20,3444
|% -0,07
|
|Riyal
|5,0033
|5,0284
|% 0,05
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|7,96
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|6,51
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.754
|7.806
|-55,00
|
|Yarım
|3.788
|3.820
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.894
|1.910
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,58
|0,06
|
|B. Petrol
|80,91
|80,91
|0,97
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS