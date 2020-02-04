İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
04.02.2020 17:40
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817012
BIST
17:44122.093
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 2.850,18
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.138
En Düşük
120.159
17:445,9704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0149
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:446,5962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0237
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:44299,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -3,90
|Açılış
|: 299,54
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
299,47
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|310.062.153
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|32.260.243
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|CELHA
|11,32
|27.119.650
|% 13,65
|
|HLGYO
|1,69
|240.816.236
|% 13,42
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,32
|34.831
|% -5,34
|
|MRGYO
|1,51
|24.806.158
|% -5,03
|
|QNBFL
|140,00
|812.801
|% -3,45
|
|THYAO
|14,32
|1.309.387.255
|% 3,47
|
|PETKM
|4,24
|824.895.109
|% 3,16
|
|HALKB
|7,42
|748.318.985
|% 7,85
|
|ASELS
|24,36
|665.485.967
|% 4,19
|
|SISE
|5,60
|543.601.771
|% 0,36
|
|TEKTU
|1,63
|310.062.153
|% 19,85
|
|PETKM
|4,24
|824.895.109
|% 3,16
|
|KRDMD
|2,91
|431.854.018
|% 3,19
|
|HLGYO
|1,69
|240.816.236
|% 13,42
|
|ISGYO
|1,92
|270.004.483
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7510
|7,7899
|% -0,00
|
|Frank
|6,1354
|6,1723
|% -0,54
|
|Riyal
|1,5871
|1,5951
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-15,70
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|55,03
|55,03
|0,82
|