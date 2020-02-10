İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
10.02.2020 17:26
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818159
BIST
17:14117.827
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -3.188,45
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:146,0211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:146,5874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:14304,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,14
|Açılış
|: 304,81
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,94
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.654.457
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.532.569
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,80
|52.041.337
|% 11,36
|
|DESA
|5,68
|46.984.420
|% 10,51
|
|TSPOR
|3,48
|882.647.584
|% 9,78
|
|LINK
|28,30
|4.065.013
|% -15,02
|
|BURVA
|14,00
|153.799
|% -14,11
|
|DOKTA
|46,98
|62.448.753
|% -13,72
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|GYHOL
|25,80
|9.901.419
|% -11,64
|
|DERAS
|4,27
|107.698.933
|% 2,15
|
|DOKTA
|46,98
|62.448.753
|% -13,72
|
|ARDYZ
|9,15
|48.654.457
|% 19,92
|
|BERA
|4,12
|32.545.730
|% -6,79
|
|ENJSA
|8,08
|29.808.317
|% -3,12
|
|DERAS
|4,27
|107.698.933
|% 2,15
|
|ARDYZ
|9,15
|48.654.457
|% 19,92
|
|YKSLN
|7,96
|22.058.544
|% -2,45
|
|PAPIL
|10,49
|13.072.521
|% -4,38
|
|CEOEM
|7,62
|5.569.444
|% -2,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7599
|7,7988
|% 0,40
|
|Frank
|6,1337
|6,1707
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6001
|1,6081
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|4,68
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|5,39
|
|Yarım
|969
|994
|2,61
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|53,85
|53,85
|-0,60
|