İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
13.02.2020 17:12
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818827
BIST
17:23120.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 493,17
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
17:236,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
17:236,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
17:23306,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,19
|Açılış
|: 306,84
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|272.759.502
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.534.493
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,56
|870.972.957
|% 15,44
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.802.124
|% 14,73
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|ESCOM
|3,72
|113.855.798
|% -7,46
|
|THYAO
|15,12
|2.224.366.224
|% 2,02
|
|ASELS
|28,38
|1.319.068.653
|% 1,36
|
|TSPOR
|4,56
|870.972.957
|% 15,44
|
|TUPRS
|112,30
|686.722.116
|% -2,35
|
|SASA
|10,28
|567.004.546
|% 7,64
|
|TSPOR
|4,56
|870.972.957
|% 15,44
|
|ISGYO
|2,04
|348.430.056
|% 6,81
|
|THYAO
|15,12
|2.224.366.224
|% 2,02
|
|IHLGM
|1,38
|197.214.521
|% 4,55
|
|GSRAY
|2,39
|347.435.195
|% 3,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8702
|7,9097
|% 0,76
|
|Frank
|6,1687
|6,2059
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6112
|1,6193
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|8,03
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.072
|14,65
|
|Yarım
|977
|1.002
|7,09
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,55
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,06
|
|B. Petrol
|56,05
|56,05
|0,26
|
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