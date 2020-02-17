İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
17.02.2020 17:11
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819554
BIST
17:01121.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 878,04
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:016,0506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:016,5568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:01307,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,52
|Açılış
|: 307,57
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,44
|919.770.948
|% 19,44
|
|TSPOR
|5,56
|281.606.203
|% 19,31
|
|KUTPO
|10,95
|83.639.147
|% 16,24
|
|GUBRF
|17,93
|334.685.425
|% 14,86
|
|OSTIM
|2,54
|142.333.164
|% 13,39
|
|ERBOS
|24,72
|18.615.817
|% -10,04
|
|ARDYZ
|16,24
|33.811.407
|% -9,78
|
|QNBFL
|141,50
|3.161.452
|% -8,12
|
|HUBVC
|39,76
|52.391.584
|% -7,92
|
|TLMAN
|13,15
|56.774.605
|% -6,54
|
|ASELS
|29,10
|1.786.065.220
|% 0,07
|
|THYAO
|15,27
|1.661.223.114
|% 2,55
|
|GSRAY
|3,44
|919.770.948
|% 19,44
|
|ODAS
|2,34
|868.825.590
|% 8,84
|
|KRDMD
|2,98
|450.110.256
|% 2,76
|
|ODAS
|2,34
|868.825.590
|% 8,84
|
|GSRAY
|3,44
|919.770.948
|% 19,44
|
|KRDMD
|2,98
|450.110.256
|% 2,76
|
|BJKAS
|2,98
|326.403.196
|% 3,47
|
|KARSN
|1,91
|212.616.322
|% -3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8496
|7,8889
|% -0,34
|
|Frank
|6,1378
|6,1747
|% -0,05
|
|Riyal
|1,6078
|1,6159
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,62
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.028
|2.078
|-2,68
|
|Yarım
|980
|1.005
|-1,29
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,19
|57,19
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:15GUBRF
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