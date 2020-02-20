İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
20.02.2020 17:20
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820484
BIST
17:44116.059
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -3.137,46
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:446,0970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:446,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:44316,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,65
|Açılış
|: 316,26
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.515.725
|% 19,87
|
|HATEK
|9,50
|43.171.332
|% 10,98
|
|QNBFL
|144,30
|8.714.057
|% 9,32
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,95
|94.690.650
|% 5,96
|
|GSRAY
|3,12
|912.822.615
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|780.036.497
|% -19,92
|
|VERTU
|5,39
|39.408.102
|% -18,33
|
|FENER
|15,92
|868.476.050
|% -18,11
|
|BJKAS
|2,99
|1.228.888.029
|% -15,06
|
|ASELS
|28,56
|1.748.686.859
|% -4,10
|
|THYAO
|14,40
|1.594.855.486
|% -3,36
|
|BJKAS
|2,99
|1.228.888.029
|% -15,06
|
|GSRAY
|3,12
|912.822.615
|% -20,00
|
|FENER
|15,92
|868.476.050
|% -18,11
|
|BJKAS
|2,99
|1.228.888.029
|% -15,06
|
|CEMAS
|1,24
|401.371.481
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,52
|392.446.647
|% -6,17
|
|GSRAY
|3,12
|912.822.615
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|459.840.313
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8049
|7,8441
|% -0,44
|
|Frank
|6,1739
|6,2111
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6183
|1,6265
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|4,10
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,37
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,44
|59,44
|0,32
|