İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
25.02.2020 17:16
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821479
BIST
17:20115.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 280,55
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:206,1300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,1280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:206,6480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:20324,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,50
|Açılış
|: 324,67
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.209.812
|% 19,91
|
|ALGYO
|17,64
|224.741.659
|% 19,84
|
|ALCAR
|64,30
|17.972.053
|% 16,27
|
|BURCE
|7,07
|3.717.197
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.097.064
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,14
|4.871.414
|% -7,11
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TKNSA
|7,28
|83.534.977
|% -6,43
|
|THYAO
|13,62
|3.031.360.279
|% -1,73
|
|ASELS
|29,22
|1.304.755.323
|% 2,10
|
|KRDMD
|2,83
|616.989.315
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|589.255.945
|% 9,14
|
|ODAS
|2,21
|412.555.584
|% 1,38
|
|KARSN
|2,03
|589.255.945
|% 9,14
|
|THYAO
|13,62
|3.031.360.279
|% -1,73
|
|KRDMD
|2,83
|616.989.315
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|244.839.096
|% 5,65
|
|ODAS
|2,21
|412.555.584
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9326
|7,9724
|% 0,67
|
|Frank
|6,2476
|6,2853
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6296
|1,6378
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-10,19
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-46,58
|
|Yarım
|1.041
|1.067
|-22,54
|
|Çeyrek
|522
|534
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,49
|55,49
|-0,28
|
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