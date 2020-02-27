İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
27.02.2020 17:30
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822061
BIST
18:00110.766
En Yüksek
|Değişim
|: -3,83%
|| -4.405,72
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.703
18:006,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0279
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1813
En Düşük
6,1506
18:006,7994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1019
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7994
En Düşük
6,6963
18:00328,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,32
|Açılış
|: 328,31
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
329,24
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.178.763
|% 14,97
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,67
|21.766.063
|% 9,11
|
|BRSAN
|11,15
|191.197.110
|% -14,89
|
|GYHOL
|19,52
|1.028.061
|% -14,76
|
|KLGYO
|3,33
|47.741.843
|% -14,62
|
|ALGYO
|15,20
|162.432.218
|% -14,61
|
|RYSAS
|8,12
|73.340.256
|% -13,62
|
|THYAO
|12,32
|2.707.501.336
|% -6,95
|
|ASELS
|28,12
|1.329.515.430
|% -3,03
|
|KRDMD
|2,74
|935.914.194
|% -5,84
|
|IHLGM
|1,31
|570.867.677
|% -1,50
|
|GARAN
|10,26
|548.393.636
|% -3,48
|
|IHLGM
|1,31
|570.867.677
|% -1,50
|
|KRDMD
|2,74
|935.914.194
|% -5,84
|
|EKGYO
|1,48
|382.290.976
|% -2,63
|
|THYAO
|12,32
|2.707.501.336
|% -6,95
|
|ODAS
|2,04
|370.429.318
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9316
|7,9714
|% 0,16
|
|Frank
|6,3427
|6,3809
|% 1,07
|
|Riyal
|1,6411
|1,6493
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|17,67
|
|Altın Gr.
|328
|328
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|50,77
|50,77
|-2,04
|