İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
17.03.2020 17:08
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830107
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
18:056,4026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0253
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,3999
18:057,0290
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -0,1639
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,0235
18:05320,08
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 6,65
|Açılış
|: 320,08
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,26
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.401.239
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|ISYAT
|2,47
|58.966.580
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.469.147
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|ALYAG
|0,45
|175.091
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|34.167.136
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.244.240
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.686.426
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|130.378
|% -10,00
|
|ASELS
|21,98
|1.377.006.356
|% -4,10
|
|THYAO
|7,98
|1.083.988.539
|% -3,04
|
|GARAN
|8,39
|855.137.500
|% 2,44
|
|YKBNK
|2,05
|390.893.778
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,09
|363.022.362
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,05
|390.893.778
|% 0,99
|
|THYAO
|7,98
|1.083.988.539
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|105.601.487
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|145.466.869
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,12
|120.430.256
|% -0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7161
|7,7548
|% -1,96
|
|Frank
|6,6456
|6,6856
|% -1,77
|
|Riyal
|1,7053
|1,7138
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.552
|36,67
|
|Altın Gr.
|317
|317
|3,73
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,71
|12,76
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,59
|29,59
|-0,46
|
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