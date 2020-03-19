İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
19.03.2020 17:07
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830781
BIST
16:5984.914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -662,74
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
16:596,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0572
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
16:597,0625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0118
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
16:59311,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,54
|Açılış
|: 311,25
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISFIN
|2,86
|209.170.460
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|487.798
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|275.903
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|9.248.567
|% 9,97
|
|GYHOL
|12,17
|5.864.848
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,74
|90.658.714
|% -10,18
|
|LKMNH
|4,25
|889.334
|% -9,96
|
|TKNSA
|3,80
|48.347.785
|% -9,95
|
|PENGD
|1,90
|16.567.877
|% -9,95
|
|DERIM
|2,90
|3.335.918
|% -9,94
|
|GARAN
|7,71
|777.664.441
|% -3,63
|
|ASELS
|21,18
|698.198.262
|% -2,58
|
|THYAO
|7,98
|601.364.429
|% 1,01
|
|YKBNK
|1,92
|331.145.705
|% -3,03
|
|ISFIN
|2,86
|209.170.460
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,92
|331.145.705
|% -3,03
|
|GARAN
|7,71
|777.664.441
|% -3,63
|
|ODAS
|1,18
|105.723.874
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,75
|63.964.453
|% -2,60
|
|ISFIN
|2,86
|209.170.460
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5758
|7,6137
|% 0,83
|
|Frank
|6,6746
|6,7148
|% 0,13
|
|Riyal
|1,7343
|1,7430
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|3,81
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,14
|12,17
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|25,75
|25,75
|0,87
|