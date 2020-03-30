İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
30.03.2020 17:40
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833344
BIST
17:3088.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -49,50
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:306,5612
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1118
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:307,2380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0531
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:30343,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 5,64
|Açılış
|: 343,70
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|38.697.329
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,63
|22.748.708
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.365.796
|% 10,00
|
|SONME
|4,62
|4.123.657
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.645.672
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|55.870.158
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|327.832
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.843.997
|% -9,84
|
|SELEC
|7,36
|78.211.307
|% -9,80
|
|THYAO
|8,73
|706.172.184
|% -1,47
|
|ASELS
|23,24
|597.649.799
|% 0,52
|
|GARAN
|8,03
|527.866.215
|% 1,90
|
|PGSUS
|31,16
|479.457.129
|% -9,79
|
|ECILC
|4,59
|361.298.998
|% -9,65
|
|IHLGM
|0,96
|171.393.668
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,05
|296.279.375
|% 6,22
|
|IHLAS
|0,47
|60.347.741
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,84
|250.591.298
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|174.694.336
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1379
|8,1787
|% 1,70
|
|Frank
|6,8443
|6,8855
|% 1,28
|
|Riyal
|1,7469
|1,7557
|% 2,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,65
|
|Altın Gr.
|343
|344
|5,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,00
|
|B. Petrol
|25,70
|25,70
|-2,25
|
Seans Raporu
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17:43AKFGY
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17:39SONME
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 337 adet işlem