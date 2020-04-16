İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
16.04.2020 16:55
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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17:5896.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 484,25
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
17:586,9312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9432
En Düşük
6,8896
17:587,5216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0215
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
17:58384,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,46
|Açılış
|: 384,94
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|124.946
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.283.502
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.844.220
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.843.128
|% 10,00
|
|CLEBI
|77,55
|33.388.153
|% -9,98
|
|DOCO
|358,10
|79.791.389
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.156.558.777
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.432.746
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|244.796.850
|% -9,93
|
|ASELS
|26,72
|1.207.024.229
|% 1,06
|
|PGSUS
|49,92
|1.156.558.777
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.051.072.711
|% -1,93
|
|ECILC
|4,80
|928.212.782
|% 9,84
|
|GARAN
|8,25
|911.763.212
|% 0,49
|
|IHLGM
|1,07
|241.754.605
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|928.212.782
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.303.251
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|302.211.897
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.010.064
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6068
|8,6499
|% -0,27
|
|Frank
|7,1272
|7,1702
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8387
|1,8479
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|12,02
|
|Altın Gr.
|385
|386
|4,09
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.535
|31,30
|
|Tam
|2.543
|2.609
|32,20
|
|Yarım
|1.237
|1.270
|15,70
|
|Çeyrek
|620
|635
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|27,70
|27,70
|0,01
|
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