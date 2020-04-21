İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
21.04.2020 17:19
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839595
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0541
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
18:057,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0615
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6026
En Düşük
7,5188
18:05378,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,36
|Açılış
|: 378,12
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|77,00
|226.499
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.276.042
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.164.127
|% 9,99
|
|DOKTA
|29,10
|40.663.014
|% 9,98
|
|QNBFL
|113,90
|31.126.259
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|484.305
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|25.294
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|668.724.758
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|622.891.254
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|573.147.785
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|493.177.416
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|318.661.085
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.383.817
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5650
|8,6080
|% -0,42
|
|Frank
|7,1937
|7,2370
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8574
|1,8668
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|-13,98
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.485
|0,70
|
|Tam
|2.490
|2.549
|-10,70
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|0,40
|
|Çeyrek
|608
|622
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,80
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|20,32
|20,32
|-5,25
|
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