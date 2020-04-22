İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
22.04.2020 16:58
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839855
BIST
17:1698.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 758,33
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
17:166,9958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
17:167,5812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
17:16384,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 6,40
|Açılış
|: 384,63
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,23
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|6.250.453
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|58.484.559
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.132.127
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ATAGY
|3,82
|16.813.297
|% -5,68
|
|CEOEM
|3,32
|27.825.388
|% -5,14
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,54
|9.729.685
|% -4,51
|
|GARAN
|8,10
|875.054.318
|% -0,98
|
|SASA
|8,78
|567.866.356
|% 5,66
|
|ECILC
|4,72
|538.737.434
|% 1,51
|
|SOKM
|10,63
|492.904.828
|% 9,93
|
|ASELS
|26,96
|378.005.148
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,79
|282.784.204
|% 4,07
|
|YKBNK
|2,01
|258.819.357
|% 1,01
|
|KARSN
|1,58
|200.918.759
|% 4,64
|
|GSRAY
|2,67
|336.348.854
|% 5,12
|
|ECILC
|4,72
|538.737.434
|% 1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6030
|8,6461
|% 0,63
|
|Frank
|7,1910
|7,2343
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8539
|1,8632
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|22,29
|
|Altın Gr.
|384
|385
|6,28
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.526
|42,20
|
|Tam
|2.531
|2.592
|43,20
|
|Yarım
|1.233
|1.265
|21,10
|
|Çeyrek
|619
|633
|10,50
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|21,61
|21,61
|2,28
|
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