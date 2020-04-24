İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
24.04.2020 16:51
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840159
BIST
18:0598.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 587,98
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
18:056,9954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0508
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9954
En Düşük
6,9413
18:057,5551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0655
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5554
En Düşük
7,4741
18:05386,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,29
|Açılış
|: 386,88
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
385,30
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|28,38
|184.275.430
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.876.356
|% 10,00
|
|VANGD
|1,54
|1.378.217
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.844.029
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|5.830.340
|% 9,99
|
|YBTAS
|7.192,00
|148.322
|% -9,98
|
|EUYO
|1,45
|17.382.287
|% -9,94
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|513.603
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,48
|130.258
|% -5,88
|
|GARAN
|8,13
|856.287.444
|% 0,74
|
|ECILC
|4,82
|636.637.421
|% 3,43
|
|ASELS
|26,64
|591.961.584
|% -0,52
|
|SASA
|8,87
|484.775.387
|% 1,72
|
|SOKM
|11,69
|432.929.002
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|427.145.496
|% 9,93
|
|ECILC
|4,82
|636.637.421
|% 3,43
|
|TSKB
|1,02
|112.806.936
|% 3,03
|
|PETKM
|3,46
|374.608.896
|% 0,87
|
|GARAN
|8,13
|856.287.444
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5931
|8,6362
|% 0,53
|
|Frank
|7,1444
|7,1874
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-8,37
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.535
|-2,10
|
|Tam
|2.538
|2.601
|-2,20
|
|Yarım
|1.237
|1.270
|-1,10
|
|Çeyrek
|620
|635
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|21,58
|21,58
|0,25
|
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