İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten

BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.721.319
|% 10,00
|MMCAS
|0,99
|118.918
|% 10,00
|RTALB
|16,83
|8.544.894
|% 10,00
|BANVT
|24,20
|20.228.792
|% 10,00
|EGCYO
|0,55
|167.853
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6425
|8,6859
|% 0,81
|Frank
|7,1258
|7,1687
|% 0,10
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,44
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-16,69
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,83
|Cumhuriyet
|2.465
|2.522
|-14,90
|Tam
|2.530
|2.584
|-19,20
|Yarım
|1.232
|1.263
|-7,50
|Çeyrek
|618
|632
|-3,80
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,16
|-0,06
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|B. Petrol
|22,89
|22,89
|-1,92
Seans Raporu
- 17:59FMIZP Yüzde 7.30 oranında artışla 50.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 657 adet işlem
- 17:58 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TKFEN, BIMAS
- 17:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2106, 88 artarak (% 2.27 ) 94, 812
- 17:58 Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, ALYAG, HALKS, KSTUR, TACTR, KPHOL, ARTI, EKIZ, UZERB, VANGD
- 17:58 MAALT, DOCO, TUKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında