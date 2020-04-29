İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
29.04.2020 17:10
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841152
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 887,85
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0359
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9453
18:057,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5377
18:05381,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,25
|Açılış
|: 381,53
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
379,88
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
|
|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6371
|8,6804
|% -0,20
|
|Frank
|7,1024
|7,1452
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8439
|1,8532
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.708
|-1,28
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.496
|-19,20
|
|Tam
|2.503
|2.557
|-19,60
|
|Yarım
|1.219
|1.250
|-9,60
|
|Çeyrek
|612
|625
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|24,25
|24,25
|1,51
|