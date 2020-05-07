İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
07.05.2020 17:10
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843389
BIST
17:0598.718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 146,38
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
17:057,1916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0076
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
17:057,7635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0108
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
17:05391,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,90
|Açılış
|: 391,20
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|133.381.364
|% 10,05
|
|KUTPO
|14,52
|13.971.737
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|11.064.518
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,80
|22.739.470
|% -9,01
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,79
|22.972.376
|% -8,08
|
|RAYSG
|7,43
|52.710.893
|% -5,11
|
|MAALT
|71,75
|16.463.308
|% -4,97
|
|KRDMD
|2,65
|1.231.213.451
|% 6,85
|
|GARAN
|8,06
|1.040.516.042
|% -0,12
|
|THYAO
|10,66
|581.692.564
|% 0,95
|
|SASA
|9,20
|561.322.772
|% 2,56
|
|PETUN
|22,12
|370.329.528
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,65
|1.231.213.451
|% 6,85
|
|YKBNK
|2,13
|294.400.819
|% 0,95
|
|GARAN
|8,06
|1.040.516.042
|% -0,12
|
|GUSGR
|3,16
|336.163.480
|% -0,94
|
|PETKM
|3,60
|362.571.786
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7645
|8,8084
|% -1,07
|
|Frank
|7,2919
|7,3358
|% -0,88
|
|Riyal
|1,8994
|1,9089
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|12,87
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.553
|4,20
|
|Tam
|2.571
|2.620
|4,20
|
|Yarım
|1.255
|1.281
|2,10
|
|Çeyrek
|625
|640
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,13
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,04
|
|B. Petrol
|31,40
|31,40
|1,68
|