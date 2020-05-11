İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
11.05.2020 17:16
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844153
BIST
17:2398.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 403,46
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
17:237,0751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
17:237,6600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
17:23386,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,66
|Açılış
|: 386,37
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|319.711.502
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|26.321.431
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.659.573
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.359.138
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.677.113
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,46
|72.893.164
|% -9,56
|
|GLBMD
|2,86
|15.808.123
|% -7,14
|
|SEYKM
|11,97
|57.537.473
|% -6,56
|
|QNBFL
|109,10
|27.569.490
|% -6,11
|
|GARAN
|7,79
|581.807.224
|% -0,89
|
|ISFIN
|3,90
|567.681.350
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,37
|548.738.156
|% -2,47
|
|MGROS
|31,42
|503.304.156
|% 5,93
|
|ECILC
|4,93
|499.823.468
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|319.711.502
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,37
|548.738.156
|% -2,47
|
|ISFIN
|3,90
|567.681.350
|% 9,86
|
|IHLAS
|0,68
|89.611.365
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,15
|280.340.509
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6999
|8,7435
|% -0,73
|
|Frank
|7,2490
|7,2927
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8763
|1,8857
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-3,16
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.539
|-30,40
|
|Tam
|2.560
|2.605
|-31,20
|
|Yarım
|1.249
|1.273
|-15,30
|
|Çeyrek
|623
|637
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,57
|30,57
|-0,40
|
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17:33XU100
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