İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
12.05.2020 17:20
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844511
BIST
17:1799.528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 1.736,10
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
17:176,9926
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0805
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
17:177,6010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0483
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
17:17383,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,78
|Açılış
|: 383,25
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|6,38
|27.123.267
|% 10,00
|
|KENT
|279,40
|18.581.098
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.635.574
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.205.204
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|224.752
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|44.742.707
|% -9,97
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|GEDIK
|20,84
|61.589.166
|% -7,13
|
|KRDMA
|2,71
|69.551.435
|% -6,87
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|GARAN
|7,91
|863.396.509
|% 1,93
|
|ASELS
|27,30
|637.114.332
|% 1,64
|
|ECILC
|5,42
|557.691.812
|% 9,94
|
|MGROS
|34,28
|530.902.451
|% 8,48
|
|AKBNK
|5,60
|472.053.210
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,34
|386.831.690
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,19
|248.101.331
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|89.999.226
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,38
|350.165.376
|% 1,28
|
|IHLAS
|0,69
|89.072.084
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5923
|8,6354
|% -1,20
|
|Frank
|7,1969
|7,2403
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% -1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|9,82
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.510
|-27,50
|
|Tam
|2.539
|2.576
|-28,20
|
|Yarım
|1.239
|1.259
|-13,80
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,59
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,05
|30,05
|0,42
|
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