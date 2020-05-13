İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
13.05.2020 17:25
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844750
BIST
17:26100.264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 648,55
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
17:266,9789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0191
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
17:267,5804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0140
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
17:26383,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,57
|Açılış
|: 383,72
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.341.764
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.096.297
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|890.282
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.931
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|908.453
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.653.893
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|GEDIK
|18,99
|12.341.247
|% -8,53
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,88
|1.758.970.258
|% 5,32
|
|KRDMD
|2,48
|572.175.165
|% 3,77
|
|GARAN
|7,93
|559.542.872
|% 0,25
|
|THYAO
|10,66
|556.007.519
|% 0,19
|
|ECILC
|5,96
|536.806.519
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,48
|572.175.165
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,29
|187.140.222
|% -1,53
|
|ISFIN
|3,85
|523.013.587
|% 3,22
|
|YKBNK
|2,20
|282.002.207
|% 0,92
|
|ODAS
|1,87
|208.724.610
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5095
|8,5522
|% -0,50
|
|Frank
|7,1685
|7,2117
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8514
|1,8607
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|6,50
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.508
|-2,70
|
|Tam
|2.537
|2.573
|-2,90
|
|Yarım
|1.238
|1.258
|-1,40
|
|Çeyrek
|619
|629
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,56
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,96
|29,96
|-0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:38VKFYO
Yüzde 5.07 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 218, 412 adet işlem
-
17:37ITTFH
Yüzde 4.44 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 969, 357 adet işlem
-
17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 606, 88 artarak (% 0.52 ) 116, 725
-
17:35XU100
Endeks 100, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 11, 811.00 milyon TL de
-
17:35VESTL
Yüzde 4.30 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 104, 656 adet işlem