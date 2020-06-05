İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
05.06.2020 17:17
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849521
BIST
17:39110.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 672,30
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:396,7834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7868
En Düşük
6,7351
17:397,6812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:39365,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -6,63
|Açılış
|: 365,50
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.610.706
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|281.338
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.881.048
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|247.260.556
|% 9,98
|
|RTALB
|18,73
|45.570.241
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|17.640.869
|% -9,84
|
|IZTAR
|4,95
|6.187.839
|% -6,95
|
|GARAN
|8,29
|1.389.299.919
|% 1,84
|
|THYAO
|12,73
|848.188.058
|% 1,11
|
|TUPRS
|89,00
|559.420.148
|% 2,83
|
|ASELS
|31,84
|420.602.165
|% 0,51
|
|PETKM
|3,79
|413.473.304
|% -1,81
|
|GARAN
|8,29
|1.389.299.919
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,65
|246.719.210
|% -0,60
|
|PETKM
|3,79
|413.473.304
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,33
|132.085.628
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|115.581.903
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5957
|8,6388
|% 1,37
|
|Frank
|1,8011
|1,8102
|% 0,46
|
|Riyal
|365,3460
|365,5030
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-37,70
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,82
|
|Cumhuriyet
|2.378
|2.408
|-39,30
|
|Tam
|2.448
|2.475
|-44,10
|
|Yarım
|1.194
|1.210
|-19,70
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,90
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,32
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|1,97
|