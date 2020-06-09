İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
09.06.2020 17:10
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850152
BIST
17:50109.156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -480,82
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
17:506,7982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
17:507,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0526
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7255
En Düşük
7,6354
17:50375,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,04
|Açılış
|: 375,69
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.322.500
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|2.981.446
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|BIZIM
|18,02
|419.464.858
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|MAALT
|80,45
|43.420.786
|% -8,27
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|AYCES
|32,70
|2.363.241
|% -5,33
|
|EKGYO
|1,86
|1.333.021.300
|% 6,90
|
|GSRAY
|3,86
|901.181.737
|% 3,21
|
|GARAN
|8,15
|883.551.389
|% -1,33
|
|THYAO
|12,64
|484.509.463
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,39
|463.470.269
|% 4,51
|
|EKGYO
|1,86
|1.333.021.300
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,39
|463.470.269
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,86
|901.181.737
|% 3,21
|
|KARSN
|2,02
|396.109.410
|% 5,76
|
|IHLAS
|0,74
|107.221.977
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6255
|8,6688
|% 0,17
|
|Frank
|7,1337
|7,1767
|% 1,05
|
|Riyal
|1,8074
|1,8164
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|19,43
|
|Altın Gr.
|376
|376
|5,36
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.465
|30,30
|
|Tam
|2.507
|2.537
|35,00
|
|Yarım
|1.223
|1.234
|13,30
|
|Çeyrek
|612
|618
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,88
|0,00
|
|B. Petrol
|40,48
|40,48
|-0,32
|