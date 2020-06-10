İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
10.06.2020 17:08
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850513
BIST
16:57110.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.044,79
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
16:576,7938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
16:577,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
16:57376,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,02
|Açılış
|: 376,60
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
376,81
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.001.978
|% 9,97
|
|LUKSK
|17,99
|9.372.907
|% 9,96
|
|AKCNS
|11,26
|59.884.440
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.919.740
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|DARDL
|10,95
|913.214
|% -4,28
|
|EKGYO
|1,95
|1.261.281.862
|% 4,28
|
|GARAN
|8,23
|870.148.619
|% 0,61
|
|ASELS
|32,42
|860.749.561
|% 2,47
|
|THYAO
|12,73
|634.370.340
|% 0,95
|
|GUSGR
|4,03
|551.570.644
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,95
|1.261.281.862
|% 4,28
|
|IHLGM
|1,52
|400.110.918
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,80
|183.745.866
|% 6,67
|
|ISGYO
|1,92
|315.243.698
|% 5,49
|
|ODAS
|2,04
|297.679.796
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6371
|8,6804
|% 0,18
|
|Frank
|7,1530
|7,1961
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8049
|1,8140
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|9,08
|
|Altın Gr.
|377
|377
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.468
|12,10
|
|Tam
|2.512
|2.536
|8,70
|
|Yarım
|1.226
|1.236
|6,10
|
|Çeyrek
|613
|619
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,08
|
|B. Petrol
|40,39
|40,39
|-0,79
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:09OZKGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 580, 661 adet işlem
-
17:09OZKGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 580, 661 adet işlem
-
17:08ISGYO
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 843, 084 adet işlem
-
17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TUPRS, EREGL
-
17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, EKGYO, TKFEN