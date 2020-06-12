İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
12.06.2020 17:35
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851011
BIST
18:05109.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 680,06
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:056,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:057,6953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0358
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6832
18:05381,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,30
|Açılış
|: 381,32
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.570.126
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.841.518
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.296.602
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.303.195
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|250.002
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|711.105
|% -9,96
|
|EGCEY
|1,45
|849.216
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.505.405
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|556.152
|% -9,78
|
|THYAO
|12,73
|974.153.303
|% 1,68
|
|ASELS
|32,16
|948.003.194
|% -0,25
|
|GARAN
|8,15
|843.364.239
|% -0,12
|
|GUSGR
|4,13
|784.024.175
|% 7,27
|
|EKGYO
|1,93
|669.948.891
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|669.948.891
|% -0,52
|
|TSKB
|1,27
|380.628.404
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,57
|407.639.718
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,76
|158.442.498
|% 4,11
|
|GUSGR
|4,13
|784.024.175
|% 7,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5430
|8,5859
|% -0,61
|
|Frank
|7,1577
|7,2009
|% -0,81
|
|Riyal
|1,8165
|1,8256
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|9,76
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,72
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.500
|14,50
|
|Tam
|2.547
|2.569
|14,90
|
|Yarım
|1.243
|1.254
|7,30
|
|Çeyrek
|621
|628
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,56
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,01
|
|B. Petrol
|38,63
|38,63
|0,08
|
Seans Raporu
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