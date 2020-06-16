İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
16.06.2020 17:12
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851408
BIST
17:44111.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 1.953,91
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
17:446,8486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0188
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:447,6997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0290
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:44378,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 378,43
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|199.511.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|83.971.180
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.539.957
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.329.194
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|22.220.051
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|VAKFN
|3,26
|258.798.210
|% -5,78
|
|ASELS
|32,62
|1.164.656.128
|% 2,00
|
|GARAN
|8,25
|1.132.684.013
|% 2,36
|
|ODAS
|2,22
|867.222.112
|% 8,82
|
|ISFIN
|4,02
|765.178.941
|% 2,29
|
|TCELL
|14,99
|754.476.442
|% 3,81
|
|ODAS
|2,22
|867.222.112
|% 8,82
|
|EKGYO
|1,95
|641.332.275
|% 2,09
|
|KARSN
|2,32
|561.670.517
|% 4,04
|
|IEYHO
|0,90
|195.615.992
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,31
|690.934.518
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6041
|8,6472
|% 0,36
|
|Frank
|7,1683
|7,2115
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8194
|1,8286
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-0,09
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.476
|-7,00
|
|Tam
|2.526
|2.545
|-7,10
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|-3,50
|
|Çeyrek
|617
|622
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|41,37
|41,37
|1,65
|