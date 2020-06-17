İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
17.06.2020 17:17
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851627
BIST
17:55110.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 30,49
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
17:556,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
17:557,7019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0101
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
17:55380,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,43
|Açılış
|: 380,74
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,89
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|223.113.350
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.292.185
|% 9,98
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|94.033.156
|% 9,94
|
|BAYRK
|8,42
|15.271.918
|% 9,92
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|MSGYO
|2,69
|78.619.299
|% -8,81
|
|CASA
|21,36
|26.995
|% -4,98
|
|SNKRN
|3,39
|1.958.017
|% -4,78
|
|SUMAS
|13,30
|10.170
|% -4,39
|
|EKGYO
|1,90
|482.726.445
|% -1,55
|
|TRGYO
|3,26
|359.548.160
|% 1,87
|
|ODAS
|2,14
|358.450.800
|% -0,47
|
|ALBRK
|1,60
|291.581.696
|% 3,23
|
|ADESE
|1,78
|241.983.898
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,90
|482.726.445
|% -1,55
|
|ALBRK
|1,60
|291.581.696
|% 3,23
|
|ODAS
|2,14
|358.450.800
|% -0,47
|
|ADESE
|1,78
|241.983.898
|% 0,56
|
|IHLGM
|1,55
|184.896.294
|% -1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5752
|8,6182
|% -0,11
|
|Frank
|7,1697
|7,2129
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-1,78
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.489
|8,50
|
|Tam
|2.540
|2.554
|4,90
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|4,30
|
|Çeyrek
|621
|625
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,52
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,02
|
|B. Petrol
|40,80
|40,80
|-0,16
|
Seans Raporu
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