İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
02.07.2020 17:30
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854188
BIST
17:16117.060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.745,44
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
17:166,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:167,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0150
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:16391,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,33
|Açılış
|: 391,26
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,65
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|106.615.824
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|187.931.682
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.076.673
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.666.920
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.773.439
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|AKMGY
|38,00
|14.641.227
|% -4,81
|
|ULAS
|5,17
|4.742.260
|% -4,61
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|GARAN
|8,39
|1.172.185.795
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,30
|894.826.714
|% 3,37
|
|KARSN
|3,30
|876.127.972
|% 8,20
|
|THYAO
|12,27
|764.684.820
|% -0,24
|
|SISE
|5,89
|763.276.739
|% 5,75
|
|IEYHO
|1,02
|376.477.291
|% 9,68
|
|EKGYO
|2,06
|639.671.761
|% 1,98
|
|KARSN
|3,30
|876.127.972
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,77
|423.495.990
|% 3,51
|
|ISFIN
|4,30
|894.826.714
|% 3,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5441
|8,5870
|% 0,31
|
|Frank
|7,2329
|7,2764
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|3,67
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,08
|
|Cumhuriyet
|2.533
|2.553
|6,10
|
|Tam
|2.608
|2.620
|6,30
|
|Yarım
|1.267
|1.281
|3,00
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,08
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,01
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,77
|
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