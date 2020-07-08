İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
08.07.2020 17:52
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857330
BIST
17:52118.961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -378,08
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:526,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:527,7817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0447
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:52400,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,61
|Açılış
|: 400,58
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.873.531
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.505.584
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.982.939
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.127.084
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.197.540
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.770.896
|% -9,62
|
|YAPRK
|11,14
|22.709.534
|% -7,55
|
|OZGYO
|2,50
|87.238.631
|% -7,41
|
|MARTI
|1,39
|34.765.564
|% -7,33
|
|EKGYO
|2,28
|2.415.396.405
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,25
|1.849.147.578
|% 1,88
|
|SISE
|6,46
|1.612.013.523
|% -0,46
|
|GARAN
|8,15
|1.483.399.704
|% -2,04
|
|PETKM
|4,32
|1.335.983.238
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,28
|2.415.396.405
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,25
|1.849.147.578
|% 1,88
|
|PETKM
|4,32
|1.335.983.238
|% -2,26
|
|IHLGM
|1,87
|506.436.841
|% -0,53
|
|SISE
|6,46
|1.612.013.523
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6207
|8,6639
|% 0,49
|
|Frank
|7,2901
|7,3340
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,40
|
|Altın Gr.
|401
|401
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.616
|31,80
|
|Tam
|2.669
|2.684
|32,70
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|16,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|