İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
10.07.2020 17:41
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859065
BIST
17:27113.799
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -1.995,01
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:276,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
17:277,7763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7763
En Düşük
7,7277
17:27398,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,76
|Açılış
|: 398,71
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|52.384.358
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|DERAS
|6,21
|10.269.833
|% -10,00
|
|LIDFA
|3,24
|20.825.630
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|19.007.543
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|8.010.219
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.236.326
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,11
|2.093.553.505
|% -2,31
|
|GARAN
|7,74
|1.186.967.561
|% -2,15
|
|SISE
|6,14
|1.111.799.730
|% -3,76
|
|TRKCM
|4,50
|1.097.744.090
|% -2,81
|
|THYAO
|11,63
|1.071.595.551
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,11
|2.093.553.505
|% -2,31
|
|IHLGM
|1,61
|439.328.812
|% -4,17
|
|ODAS
|2,62
|677.691.300
|% -0,38
|
|KRDMD
|2,99
|719.473.915
|% -3,24
|
|TRKCM
|4,50
|1.097.744.090
|% -2,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6591
|8,7025
|% 0,38
|
|Frank
|7,2762
|7,3200
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|2,54
|
|Altın Gr.
|398
|399
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,20
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,40
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,10
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,24
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