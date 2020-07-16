İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten

BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|17,82
|125.712.126
|% 10,00
|BURVA
|33,22
|13.897.927
|% 10,00
|VKFYO
|5,06
|9.782.418
|% 10,00
|KENT
|1.248,30
|20.494.330
|% 9,99
|YESIL
|17,84
|16.491.006
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6099
|8,6531
|% 0,07
|Frank
|7,2381
|7,2817
|% 0,12
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,72
|Altın Gr.
|398
|399
|-0,49
|Cumhuriyet
|2.589
|2.612
|-5,20
|Tam
|2.667
|2.680
|-5,30
|Yarım
|1.294
|1.311
|-2,60
|Çeyrek
|649
|656
|-1,30
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,36
|-0,08
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|-0,20
Seans Raporu
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1029, 96 artarak (% 0.77 ) 134, 955
- 17:58 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ASUZU, BURVA
- 17:58XU100 Endeks 118, 914 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 19, 099.00 milyon TL de
- 17:58BRYAT Yüzde 9.97 oranında artışla 85.50 lira fiyatla işlem gören hissede 507, 406 adet işlem
- 17:57PSDTC Yüzde 8.92 oranında artışla 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 567, 459 adet işlem