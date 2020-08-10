İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
10.08.2020 17:46
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867309
BIST
17:321.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 15,74
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:327,3069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:328,6072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0746
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:32479,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,78
|Açılış
|: 479,93
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|28,60
|12.778.633
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|285.030
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.794.160
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.074.092
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.062.337
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,98
|2.415.761.515
|% 7,09
|
|EKGYO
|1,96
|1.508.525.768
|% 0,00
|
|GARAN
|6,60
|863.097.777
|% 0,30
|
|GUSGR
|5,61
|786.671.310
|% 2,37
|
|KARSN
|2,93
|575.013.880
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,96
|1.508.525.768
|% 0,00
|
|KARSN
|2,93
|575.013.880
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,72
|449.075.835
|% 2,26
|
|SKBNK
|1,38
|194.623.468
|% 2,22
|
|GUSGR
|5,61
|786.671.310
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5416
|9,5895
|% 0,58
|
|Frank
|7,9596
|8,0075
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9428
|1,9525
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş.Ons
|29,23
|29,26
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,23
|