İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
12.08.2020 17:36
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868366
BIST
18:001.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
18:007,3011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,0965
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
18:008,6169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1342
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
18:00457,14
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 14,35
|Açılış
|: 457,14
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:00
|FADE
|3,85
|18.245.808
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|21.383.222
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.503.183
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|108.460.525
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,62
|44.598.962
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|148.714.387
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.959.288
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.402.087
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|5.137.577
|% -9,97
|
|GLRYH
|16,37
|42.697.736
|% -9,96
|
|THYAO
|11,52
|2.359.297.738
|% -0,78
|
|KRDMD
|3,02
|1.605.895.803
|% 6,34
|
|EKGYO
|2,03
|1.563.835.112
|% -1,93
|
|GARAN
|7,09
|1.539.105.465
|% 0,57
|
|GUSGR
|6,11
|1.081.527.360
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,03
|1.563.835.112
|% -1,93
|
|KRDMD
|3,02
|1.605.895.803
|% 6,34
|
|ODAS
|2,52
|645.280.217
|% 6,33
|
|GARAN
|7,09
|1.539.105.465
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,52
|299.252.250
|% 4,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2940
|7,3011
|% 1,34
|
|Euro
|8,6006
|8,6169
|% 1,58
|
|Sterlin
|9,5082
|9,5559
|% 1,46
|
|Frank
|7,9921
|8,0403
|% 2,12
|
|Riyal
|1,9420
|1,9518
|% 1,40
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|33,14
|
|Altın Gr.
|456
|456
|13,12
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|0,29
|
|B. Petrol
|45,26
|45,26
|0,76
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
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17:58CIMSA
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 418, 647 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 912.00 milyon TL de
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17:57ADESE
Yüzde 6.81 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 554, 688 adet işlem
-
17:56LINK
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 120 adet işlem
-
17:55BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 244, 076 adet işlem