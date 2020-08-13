İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
13.08.2020 17:12
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868691
BIST
17:171.101
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -13,24
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
17:177,3094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0242
|Açılış
|: 7,3520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
17:178,6710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0292
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
17:17456,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,72
|Açılış
|: 456,77
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler17:15
|MSGYO
|4,18
|39.568.459
|% 10,00
|
|AKYHO
|5,51
|81.638.653
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,61
|6.781.577
|% 9,98
|
|RALYH
|17,90
|8.621.954
|% 9,95
|
|SILVR
|4,54
|44.508.598
|% 9,93
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|KUTPO
|29,32
|8.126.199
|% -6,62
|
|KRDMB
|3,31
|104.720.149
|% -6,50
|
|ARENA
|22,12
|23.261.418
|% -6,43
|
|BURCE
|22,42
|9.242.494
|% -6,27
|
|ASELS
|17,65
|1.043.475.922
|% -0,56
|
|TUPRS
|78,60
|975.011.321
|% 1,09
|
|GUSGR
|6,03
|895.317.038
|% -0,99
|
|THYAO
|11,12
|892.027.332
|% -2,63
|
|GARAN
|6,98
|868.630.058
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,98
|904.714.265
|% -2,94
|
|KRDMD
|2,84
|717.129.601
|% -5,96
|
|SKBNK
|1,51
|361.129.024
|% 0,00
|
|KARSN
|3,21
|716.135.310
|% 4,90
|
|GSRAY
|2,66
|411.812.743
|% 3,91
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3030
|7,3088
|% -0,34
|
|Euro
|8,6626
|8,6718
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,5721
|9,6201
|% 0,47
|
|Frank
|8,0213
|8,0696
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9457
|1,9554
|% -0,20
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|30,41
|
|Altın Gr.
|457
|457
|5,17
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.107
|12,17
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|5,89
|
|Çeyrek
|735
|751
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|1,30
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,26
|
|B. Petrol
|45,28
|45,28
|-0,15
|