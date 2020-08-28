İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
28.08.2020 17:25
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871615
BIST
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,38
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
18:057,3358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
18:058,7392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0381
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7486
En Düşük
8,6699
18:05463,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 8,05
|Açılış
|: 463,93
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
465,26
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|30,14
|7.864.768
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.813.581
|% 10,00
|
|OZBAL
|6,06
|95.229.515
|% 9,98
|
|BURVA
|63,50
|3.992.880
|% 9,96
|
|TKURU
|141,60
|439.102
|% 9,94
|
|OYLUM
|3,20
|41.709.278
|% -6,71
|
|ORMA
|9,20
|242.403
|% -6,22
|
|DIRIT
|2,08
|305.279
|% -5,45
|
|AKMGY
|43,90
|1.477.954
|% -4,57
|
|TRGYO
|3,66
|113.459.041
|% -4,19
|
|TSPOR
|5,12
|744.523.489
|% 5,35
|
|FENER
|24,62
|468.819.069
|% 0,90
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% -2,14
|
|GOZDE
|5,59
|234.315.099
|% 6,88
|
|VAKBN
|4,17
|210.350.997
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% -2,14
|
|TSPOR
|5,12
|744.523.489
|% 5,35
|
|CEMAS
|1,54
|160.544.992
|% 0,65
|
|IHYAY
|1,13
|77.680.588
|% -3,42
|
|VAKBN
|4,17
|210.350.997
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3323
|7,3358
|% -0,29
|
|Euro
|8,7217
|8,7392
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7544
|9,8033
|% 0,87
|
|Frank
|8,0820
|8,1307
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9491
|1,9589
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|39,60
|
|Altın Gr.
|464
|464
|8,04
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|37,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,12
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
-
17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
-
17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem