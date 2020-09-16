İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
16.09.2020 18:08
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875319
BIST
17:561.109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,67
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
17:567,5067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5080
En Düşük
7,4774
17:568,8913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:56473,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,84
|Açılış
|: 473,63
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KAPLM
|11,33
|15.187.260
|% 10,00
|
|KARTN
|738,40
|136.800.558
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.322.312
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.786.261
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.064.475
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.579.479
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|91.214.135
|% -9,93
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|KRDMD
|3,19
|1.018.151.625
|% 2,57
|
|SASA
|17,03
|750.348.807
|% 4,67
|
|PETKM
|4,34
|676.902.999
|% -1,36
|
|SISE
|6,39
|516.276.879
|% 0,63
|
|AVOD
|4,04
|391.121.752
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,19
|1.018.151.625
|% 2,57
|
|IHLAS
|1,08
|245.673.705
|% 2,86
|
|PETKM
|4,34
|676.902.999
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,79
|238.613.769
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,65
|186.805.608
|% 5,10
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5050
|7,5086
|% 0,25
|
|Euro
|8,8868
|8,8917
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7151
|9,7638
|% 0,91
|
|Frank
|8,2177
|8,2672
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9929
|2,0029
|% 0,07
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|10,60
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,03
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|1,08
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
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17:59RYSAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 500, 069 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
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17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem