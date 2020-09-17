İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
17.09.2020 17:22
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875469
BIST
17:071.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
17:077,5575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0533
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
17:078,9358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0683
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9418
En Düşük
8,8040
17:07472,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,82
|Açılış
|: 472,20
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler17:07
|PEGYO
|1,65
|77.592.625
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.323.169
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|CMBTN
|112,30
|36.362.624
|% 9,99
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|LKMNH
|10,82
|25.408.615
|% -9,98
|
|TKURU
|439,10
|22.724.963
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,13
|727.014.261
|% -1,26
|
|AVOD
|4,44
|544.304.888
|% 9,90
|
|PETKM
|4,32
|443.571.118
|% -0,69
|
|JANTS
|215,20
|356.109.404
|% 4,26
|
|GARAN
|6,67
|352.583.158
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,13
|727.014.261
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,57
|284.232.783
|% 3,97
|
|IHLAS
|1,07
|165.393.220
|% -1,83
|
|DOHOL
|2,26
|285.797.967
|% 2,26
|
|AVOD
|4,44
|544.304.888
|% 9,90
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5524
|7,5575
|% 0,71
|
|Euro
|8,9257
|8,9358
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,7286
|9,7774
|% 0,23
|
|Frank
|8,2728
|8,3226
|% 0,63
|
|Riyal
|2,0092
|2,0193
|% 0,69
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-14,93
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,50
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,25
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,92
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,75
|42,75
|0,53
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 09 kaybederek (% -0.30 ) 1, 011
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, EMNIS, ETILR, BEYAZ, VANGD, UZERB, MMCAS, BMELK, KERVN, BRKO
-
17:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZTAR, EKIZ, EGCYH, YONGA, TACTR, MARTI, SANEL, TKURU, MERIT, EGCYO
-
17:19
DURDO, BRKO, HDFGS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
DOBUR, NUGYO, IZTAR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında