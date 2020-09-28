İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
28.09.2020 18:07
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877063
BIST
17:541.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
17:547,7941
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1359
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
17:549,0858
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,1786
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1493
En Düşük
8,8904
17:54467,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 8,56
|Açılış
|: 467,05
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
471,40
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler17:54
|DURDO
|20,46
|8.746.576
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|DESPC
|11,56
|33.977.545
|% 9,99
|
|TLMAN
|37,42
|4.624.139
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.746.812
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,39
|132.845.530
|% -9,67
|
|SEKUR
|11,94
|11.471.778
|% -9,48
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|SISE
|7,76
|3.862.766.694
|% 9,76
|
|GARAN
|7,01
|1.743.240.177
|% -2,23
|
|ASELS
|17,42
|902.584.484
|% 1,16
|
|PETKM
|4,21
|565.813.953
|% -0,24
|
|CEMTS
|15,16
|562.103.905
|% 1,34
|
|SISE
|7,76
|3.862.766.694
|% 9,76
|
|GARAN
|7,01
|1.743.240.177
|% -2,23
|
|ODAS
|2,70
|545.392.575
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,07
|313.384.630
|% -1,90
|
|PETKM
|4,21
|565.813.953
|% -0,24
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7897
|7,7941
|% 1,77
|
|Euro
|9,0745
|9,0858
|% 2,01
|
|Sterlin
|9,9721
|10,0221
|% 2,46
|
|Frank
|8,3510
|8,4013
|% 1,68
|
|Riyal
|2,0687
|2,0790
|% 1,62
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|8,02
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,55
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,29
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|0,17
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,00
|
Seans Raporu
17:54
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
-
17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
-
17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de