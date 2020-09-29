İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
29.09.2020 17:51
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877264
BIST
17:481.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:487,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0500
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:489,2118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1077
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:48475,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,65
|Açılış
|: 475,91
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:46
|ISGSY
|10,12
|22.661.745
|% 10,00
|
|SEKUR
|13,09
|24.746.736
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|2.264.014
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|METUR
|8,57
|12.713.813
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.366.467
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,41
|4.459.610.944
|% -4,63
|
|GARAN
|6,91
|1.683.898.869
|% -1,14
|
|ASELS
|17,81
|1.179.585.746
|% 2,00
|
|KRDMD
|3,28
|1.056.460.204
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,83
|646.158.020
|% -5,29
|
|SISE
|7,41
|4.459.610.944
|% -4,63
|
|KRDMD
|3,28
|1.056.460.204
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,72
|471.749.166
|% 4,24
|
|GARAN
|6,91
|1.683.898.869
|% -1,14
|
|ODAS
|2,73
|628.880.911
|% 0,37
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8453
|7,8510
|% 0,65
|
|Euro
|9,1996
|9,2108
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,0464
|10,0968
|% 0,60
|
|Frank
|8,4798
|8,5309
|% 0,84
|
|Riyal
|2,0841
|2,0946
|% 0,45
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|5,57
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.157
|3.205
|48,00
|
|Tam
|3.143
|3.222
|46,66
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|22,57
|
|Çeyrek
|762
|779
|11,28
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,12
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-0,62
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:56HDFGS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 841, 262 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 20, 793.00 milyon TL de
-
17:54GLYHO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 033, 484 adet işlem
-
17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem
-
17:52SODA
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 471, 329 adet işlem