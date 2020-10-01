İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
01.10.2020 17:59
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877818
BIST
17:471.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
17:477,7395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
17:479,0891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0329
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
17:47474,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,08
|Açılış
|: 474,10
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler17:47
|MERKO
|13,20
|114.768.538
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.582.614
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.118.498
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.116.791
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|134.541.572
|% -9,99
|
|SISE
|7,01
|2.142.754.452
|% -4,23
|
|GARAN
|7,14
|1.804.841.405
|% 0,56
|
|ASELS
|18,82
|1.606.131.214
|% -2,59
|
|TURSG
|6,08
|1.364.639.493
|% 7,04
|
|THYAO
|10,59
|1.120.884.753
|% 0,86
|
|SISE
|7,01
|2.142.754.452
|% -4,23
|
|GARAN
|7,14
|1.804.841.405
|% 0,56
|
|TURSG
|6,08
|1.364.639.493
|% 7,04
|
|KRDMD
|3,40
|739.582.378
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,73
|311.952.322
|% 0,00
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7347
|7,7395
|% 0,24
|
|Euro
|9,0792
|9,0891
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,9699
|10,0199
|% 0,44
|
|Frank
|8,4045
|8,4551
|% 0,88
|
|Riyal
|2,0617
|2,0721
|% 0,70
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|15,29
|
|Altın Gr.
|475
|475
|7,75
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|23,14
|
|Yarım
|1.513
|1.552
|11,20
|
|Çeyrek
|759
|776
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,86
|5,87
|0,11
|
|B. Petrol
|40,16
|40,16
|-2,14
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051