İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
06.10.2020 17:38
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878702
BIST
17:301.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:307,7889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:309,1843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0354
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:30478,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,60
|Açılış
|: 478,35
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:30
|BEYAZ
|9,35
|13.736.489
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.763.190
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.603.670
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.688.742
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|899.261
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,24
|1.810.075.574
|% 0,84
|
|ODAS
|3,32
|1.422.815.959
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.173.897.446
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|819.265.940
|% -0,29
|
|TURSG
|6,19
|779.301.626
|% 1,81
|
|ODAS
|3,32
|1.422.815.959
|% 9,93
|
|GARAN
|7,24
|1.810.075.574
|% 0,84
|
|ZOREN
|2,67
|653.973.612
|% 2,30
|
|KRDMD
|3,49
|819.265.940
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,78
|357.949.545
|% 0,56
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7836
|7,7889
|% 0,31
|
|Euro
|9,1725
|9,1843
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,0526
|10,1030
|% 0,03
|
|Frank
|8,4668
|8,5178
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0661
|2,0765
|% 0,12
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|1,95
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|1,52
|
Seans Raporu
17:30
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17:42HDFGS
Yüzde 5.35 oranında artışla 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 955, 901 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, SISE, KOZAL
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17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, EKGYO, TUPRS
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17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 28 artarak (% 0.03 ) 1, 062
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17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUCLK, MMCAS, YESIL, ITTFH, LUKSK, MERKO, BEYAZ, DYOBY, KERVN, PENGD