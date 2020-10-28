İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
28.10.2020 12:37
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884637
BIST
12:271.131
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -22,05
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.130
12:278,2859
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1011
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,2874
En Düşük
8,1715
12:279,7332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0743
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7374
En Düşük
9,6415
12:27506,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,49
|Açılış
|: 506,16
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
506,21
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:27
|DYOBY
|12,43
|17.361.054
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.079.136
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.187
|% 10,00
|
|KENT
|332,20
|288.017
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|360.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,75
|1.105.232
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|113.586
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|189.740
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|46.728
|% -9,96
|
|ARTI
|6,35
|241.618
|% -9,93
|
|SKBNK
|2,00
|1.189.635.680
|% 6,38
|
|TSKB
|2,32
|996.684.055
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,79
|598.548.166
|% 4,68
|
|ASELS
|17,52
|587.738.776
|% 0,92
|
|GARAN
|6,79
|493.303.976
|% -1,59
|
|SKBNK
|2,00
|1.189.635.680
|% 6,38
|
|TSKB
|2,32
|996.684.055
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,79
|598.548.166
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,14
|201.740.714
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,21
|280.892.361
|% -2,13
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2824
|8,2859
|% 1,24
|
|Euro
|9,7312
|9,7332
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,7053
|10,7590
|% 0,63
|
|Frank
|9,0447
|9,0992
|% 0,90
|
|Riyal
|2,2006
|2,2117
|% 1,22
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-6,14
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,21
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|27,00
|
|Tam
|3.330
|3.413
|26,60
|
|Yarım
|1.610
|1.651
|12,87
|
|Çeyrek
|807
|825
|6,43
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|-1,30
|
Seans Raporu
12:27
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12:26
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