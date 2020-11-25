İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
25.11.2020 17:18
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889976
BIST
17:471.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:477,9834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0220
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:479,5064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0180
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:47466,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,07
|Açılış
|: 466,27
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:47
|BURVA
|62,70
|6.689.778
|% 10,00
|
|KLMSN
|20,68
|307.843.271
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.636.474
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|ALCAR
|256,50
|290.090.642
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.161.401
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,99
|4.188.756.945
|% 1,35
|
|KRDMD
|5,17
|3.807.431.523
|% 5,08
|
|GARAN
|9,10
|3.184.377.404
|% 0,55
|
|TSKB
|2,77
|1.316.392.867
|% 6,13
|
|PGSUS
|60,70
|1.215.223.838
|% 4,39
|
|KRDMD
|5,17
|3.807.431.523
|% 5,08
|
|TSKB
|2,77
|1.316.392.867
|% 6,13
|
|EKGYO
|2,08
|794.571.739
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,99
|1.131.178.482
|% 0,67
|
|GARAN
|9,10
|3.184.377.404
|% 0,55
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9792
|7,9834
|% -0,27
|
|Euro
|9,4979
|9,5064
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,6343
|10,6876
|% -0,27
|
|Frank
|8,7443
|8,7970
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1237
|2,1343
|% -0,21
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,34
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,85
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,04
|
|B. Petrol
|48,21
|48,21
|0,43
|
Seans Raporu
17:47
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