İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
30.11.2020 17:38
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890599
BIST
17:321.292
En Yüksek
|Değişim
|: -2,74%
|| -36,45
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.291
17:327,8082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:329,3640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0124
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:32445,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,83
|Açılış
|: 445,72
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:30
|EUKYO
|3,63
|5.263.119
|% 10,00
|
|SELEC
|12,54
|187.647.732
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.417.326
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|109.877.126
|% 9,97
|
|QNBFL
|142,40
|6.789.327
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|QNBFB
|78,70
|14.094.179
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,11
|205.441.363
|% -9,86
|
|ERBOS
|31,36
|40.012.406
|% -9,47
|
|EKGYO
|2,18
|2.188.665.180
|% 0,46
|
|GARAN
|8,90
|2.078.923.797
|% -3,05
|
|PETKM
|4,23
|1.640.872.373
|% 0,00
|
|ECILC
|7,35
|1.126.177.808
|% 6,21
|
|THYAO
|11,51
|1.039.039.685
|% -3,52
|
|EKGYO
|2,18
|2.188.665.180
|% 0,46
|
|PETKM
|4,23
|1.640.872.373
|% 0,00
|
|TSKB
|2,24
|659.796.028
|% -7,05
|
|TEKTU
|2,04
|596.396.588
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,88
|832.598.680
|% -3,68
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8012
|7,8082
|% -0,07
|
|Euro
|9,3555
|9,3640
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,4008
|10,4530
|% 0,42
|
|Frank
|8,5999
|8,6517
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0743
|2,0847
|% -0,14
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-16,47
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.993
|-47,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|-49,39
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|-23,89
|
|Çeyrek
|711
|728
|-11,95
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,54
|5,55
|-0,15
|
|B. Petrol
|48,02
|48,02
|-0,23
|
Seans Raporu
17:30
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17:45GOLTS
Yüzde -7.49 oranında düşüşle 27.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 447, 505 adet işlem
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17:44XU030
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17:44
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17:44XU100
Endeks 1, 292 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 77 altında . İşlem hacmi 25, 111.00 milyon TL de
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17:44ALCAR
Yüzde -9.49 oranında düşüşle 213.60 lira fiyatla işlem gören hissede 344, 973 adet işlem