İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
01.12.2020 16:53
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890768
BIST
16:461.313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 28,94
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.314
En Düşük
1.288
16:467,8618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:469,4312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0954
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:46457,55
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 10,53
|Açılış
|: 457,55
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:46
|EGEEN
|1.663,20
|243.647.380
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.181.052
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|112.324.949
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.864.295
|% 10,00
|
|KARTN
|2.834,10
|59.828.827
|% 9,99
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,14
|4.004.865.984
|% 4,46
|
|KRDMD
|4,88
|1.882.986.358
|% -0,41
|
|THYAO
|11,89
|1.042.795.855
|% 4,30
|
|PETKM
|4,25
|823.551.000
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,17
|807.372.587
|% 0,46
|
|GARAN
|9,14
|4.004.865.984
|% 4,46
|
|KRDMD
|4,88
|1.882.986.358
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,17
|807.372.587
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,96
|788.647.177
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,34
|510.456.356
|% 7,34
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8579
|7,8618
|% 0,46
|
|Euro
|9,4242
|9,4312
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,4655
|10,5180
|% 0,63
|
|Frank
|8,6626
|8,7148
|% 1,00
|
|Riyal
|2,0921
|2,1026
|% 0,56
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|34,27
|
|Altın Gr.
|458
|458
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|85,38
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|41,30
|
|Çeyrek
|734
|750
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,24
|
|B. Petrol
|47,68
|47,68
|-0,20
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01PSDTC
Yüzde 5.50 oranında artışla 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 821 adet işlem
-
17:01PSDTC
Yüzde 5.50 oranında artışla 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 821 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 2.24 ) 1, 454
-
17:00
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, JANTS, BFREN
-
16:58TDGYO
Yüzde 7.84 oranında artışla 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 340 adet işlem