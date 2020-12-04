İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
04.12.2020 17:48
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891480
BIST
17:471.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:477,7883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:479,4716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0247
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:47462,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,85
|Açılış
|: 462,16
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:45
|IDEAS
|11,22
|4.815.556
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.773
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.196.469
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|43.698.409
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.139.536
|% 9,96
|
|TKNSA
|14,52
|826.034.597
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.327.517.267
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|PETKM
|4,67
|4.434.049.004
|% 9,62
|
|DOHOL
|2,85
|1.888.443.217
|% 7,55
|
|TSKB
|1,93
|1.776.268.300
|% -6,31
|
|TUPRS
|94,50
|1.397.420.614
|% 2,38
|
|SELEC
|15,01
|1.327.517.267
|% -9,96
|
|PETKM
|4,67
|4.434.049.004
|% 9,62
|
|TSKB
|1,93
|1.776.268.300
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,85
|1.888.443.217
|% 7,55
|
|ZOREN
|2,76
|894.782.577
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,14
|509.388.488
|% -1,38
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7829
|7,7915
|% 0,25
|
|Euro
|9,4652
|9,4736
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,4999
|10,5525
|% 0,73
|
|Frank
|8,7223
|8,7748
|% 0,40
|
|Riyal
|2,0690
|2,0794
|% 0,14
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|1,61
|
|Altın Gr.
|461
|462
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|48,96
|48,96
|0,25
|