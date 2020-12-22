İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
22.12.2020 17:23
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894268
BIST
17:331.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 20,24
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:337,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:339,3465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:33461,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,68
|Açılış
|: 461,58
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:33
|MRSHL
|331,10
|13.999.095
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|20.739.564
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|224.867.984
|% 10,00
|
|ALARK
|7,48
|272.712.576
|% 10,00
|
|CLEBI
|143,00
|100.448.635
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|412.254.442
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.481.913
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|EUYO
|4,40
|530.933
|% -9,09
|
|GARAN
|10,03
|2.194.805.825
|% 2,66
|
|THYAO
|12,48
|1.330.449.857
|% 2,13
|
|KRDMD
|5,41
|1.274.726.899
|% 4,64
|
|PETKM
|4,87
|953.233.091
|% 2,74
|
|SISE
|7,12
|925.372.219
|% 1,28
|
|SKBNK
|1,46
|683.245.065
|% 3,55
|
|TSKB
|1,86
|790.510.404
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,17
|724.057.936
|% 2,84
|
|KRDMD
|5,41
|1.274.726.899
|% 4,64
|
|GARAN
|10,03
|2.194.805.825
|% 2,66
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6426
|7,6447
|% 0,05
|
|Euro
|9,3387
|9,3465
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,1951
|10,2463
|% -0,50
|
|Frank
|8,5869
|8,6387
|% -0,07
|
|Riyal
|2,0312
|2,0414
|% 0,04
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-0,70
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,28
|50,28
|-0,63
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:47OYAKC
Yüzde 5.33 oranında artışla 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 026, 593 adet işlem
-
17:46MRSHL
Yüzde 10.00 oranında artışla 331.10 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 583 adet işlem
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 81 artarak (% 1.75 ) 1, 555
-
17:45
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MRSHL, NIBAS
-
17:45XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 25, 470.00 milyon TL de